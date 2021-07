Irina Embrichi, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu lihased on viimaseks sööstuks pingul, Katrina Lehis aga vehklemisrajal juba lõdvestunud. Sekundid tiksuvad nulli ja siis sööst... Neli vastset olümpiavõitjat tormavad keskpõrandale kokku. Keegi ei tea, kuhu hüpelda, kuidas karelda. Rõõmuhuilged, kallistused, keegi vajub põlvili, keegi pikali... Tüdrukud – nii nad end kutsuvad – proovivad seedida mõtet, et on võitnud olümpiamängude kulla.