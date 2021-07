Kaido Kaaberma, olümpiavõitjate treener. Tiitel, mis jääb kogu eluks

Vaid Kaido Kaaberma ise teab, kui keeruline oli teekond, mis viis Tokyo olümpiamängudel Eesti naiste epeevehklemise koondise kuldmedaliteni. Peatreenerina pidi ta taluma kriitikat naiskonna komplekteerimise, treeningulaagrite asupaikade ja kõiksugu muude valikute pärast. Pole kahtlustki, et oli kordi, kui ta sees kihvatas, kuid avalikkuse ees ta seda välja ei näidanud.

Alates teisipäevast on Kaaberma olümpiavõitjate treener. See tiitel jääb talle eluks ajaks. Enam ei pea ta kellelegi tõestama, et tal oli ja on õigus. Tulemus loeb.