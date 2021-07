DELFI TOKYOS | Rammo luges päeva kordaläinuks: neid mehi palju pole, kel olümpialt sõiduvõit kirjas

Kuna 21. on hetkel Rammo seerias kõige halvem tulemus, arvestatakse see maha, kui järele jäänud neljast sõidust, mis veel enne medalisõitu ees ootab, mõnd kehvemat kohta ei tule. Päeva lõikes tegi Rammo tubli tõusu, sest kolme sõidu järel asus ta alles 21. kohal.

Epeenaiskonna kullamatši vaatas Rammo võistluspaigast hotelli jõudes. "Vaatasin telefonist nii bussis kui ka hotelli fuajees. Jube kihvt päev Eesti spordile!" rõõmustas ta.

Rammol endalgi pole põhjust nuriseda. "Palju neid mehi pole, kel olümpialt sõiduvõit ette näidata," tundis ta päeva parima tulemuse üle uhkust.

"Olen kaalutlev ja konservatiivne purjetaja, kes ei võta väga palju bingo loto riske, mistõttu on minu puhul sõiduvõidud pigem haruldased, aga tõsisemaid ämbreid ma samuti ei tee. Võtame tasa ja targu. Meil on veel kaks päeva ja medalisõit ees. Praegu on veel kõik võimalik."

"Päeva alguses oli tugevamapoolne keerutav maatuul. Olen sellise tuulega siin ka varem sõidu võitnud - 2018. aastal samal lahel," jätkas Rammo tänaste olude kirjeldamist. "Mul oli esimesel kahel päeval mingisugune pinge peal, millest sain eile õhtul alles lahti. Täna oli juba asjalikum sõit."

Viimase sõidu eel tuul aga pöördus. "Tuul tahtis merele pöörata. Võistluskomitee minu hinnangul natuke kiirustas. Ma ei ütle, et see sõit oleks pidanud ära jääma, aga filigraanselt läbi viidud see polnud," rääkis Rammo.

"Selle sõidu stardil oli üsna mitu katset. Esimesel katsel olin teisel positsioonil, aga tuul keeras teisele poole ja sõit katkestati, mis oli absoluutselt õige otsus. Siis hakkas juba päikeseloojangu aeg peale pressima, mistõttu tehti kiireid otsuseid. Tuul polnud päris stabiliseerunud ja oma viimaseid sõnu öelnud, kui juba rada sisse pandi ja võistlejad starti aeti."

"Ma ei taha selle taha tegelikult üldse pugeda, sest mul olid ka endal esimesest kahest sõidust väsimusmärgid küljes. Kokkuvõttes võib öelda, et ei olnud suurepärane päev, aga päeva lõpuks võib rahule jääda," lisas Rammo.

