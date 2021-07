KOLMAPÄEV OLÜMPIAL | Sõudeneliku finaal juba pool viis hommikul, taas võistlustules Tanel Kangert

Juba kell 4.30 varahommikul astub sõudekanalis võistlustulle meie paarisaeruline neljapaat (Jüri-Mikk Udam, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo). Vahesõidu kaudu finaali jõudnud Eesti vastasteks on Suurbritannia, Itaalia, Poola, Holland ja Austraalia. Suurfavoriitideks on küll Holland ja Itaalia, ent vähemalt pronksi peale peaks minema korralikuks andmiseks - Eestil on medalile jõudmiseks vaja teha väga hea sõit ning loota, et selleks kangete konkurentide vastu piisab. Kihlveokontorid hindavad Eesti šansse aga finalistide seas kõige kehvemateks.