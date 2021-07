Neljakordne olümpiavõitja jättis Tokyos võistluse pooleli

Biles naasis mitu minutit hiljem, parem jalg kokku teibitud ja teatas võistkonna kaaslastele, kelleks on Grace McCallum, Sunisa Lee ja Jordan Chiles, et temal tuleb võistlus pooleli jätta.

USA võimlemistiim on samuti teinud avalduse ja selgitanud, et Biles on meditsiinilise probleemi tõttu võistkondlikust finaalvõistlusest taandunud.