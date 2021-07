DELFI TOKYOS | Edukas olümpiadebüüt ajas Kristin Kuubal hamba verele: kojuminek ja uuesti treeningsaali!

Seis oli veel 15:15, aga siis tuli serviviga, väike aut ning vastane sai kindluse jälle kätte. Tema servid on väga head, suure kaarega - sealt on raske kohe head ründelööki teha, peab hakkama rünnakut ette valmistama. See oli kindlasti tema trump, et kui ta servis, siis sai ta mitmeid punkte järjest. Minu enda servid olid täna natuke ebakvaliteetsed. Teises geimis oli pall ühe poole peal kiirem - sealt tuli mitmeid tõrjevigu ja vigu taha auti. Neid oleks võinud natuke vähem olla, aga üldiselt jäin mänguga enam-vähem rahule.

Kindlasti oli täna tunduvalt kvaliteetsem mäng nii vastase kui ka minu poolt. Täna ma juba nautisin mängu. Eilne oli rabe ja närviline. Tundsin end täna väljakul juba täitsa enda moodi. Väga palju häid pallivahetusi oli. Suutsin vastasele natuke peavalu valmistada. Võin olümpiadebüüdiga rahule jääda. Mõru maitse on ikka, et kaotasin ja alagrupist edasi ei pääse, aga arvan, et korvan selle järgmisel olümpial.

Ühtegi kindlat asja ei olegi. Tuleb kõvasti trenni teha, et tuleks stabiilsus ja suudaksin ise tempot üleval hoida. Mitte et poleks nii, et kolm-neli punkti on head, aga siis lähevad paar punkti lihtsalt minema. Ja löökide arsenal võiks ka kindlasti parem olla - see on üks asi, mille kallal olen palju Taanis vaeva näinud, erinevaid lööke lihvinud ja variatsioone juurde õppinud.

Mis sa sellelt olümpiaturniirilt kaasa võtad?

Arvan, et ikkagi vana hea kogemuse. Ja just selle, et ma sain maailma tippmängijate vastu mängida - see näitas mu puudujäägid kätte ja oli mu arengule kasulik. Pean igat punkti maksimaalselt mängima, et mul üldse võimalus punkti oleks saada. TOP 15 mängijate vastu muud moodi ei saagi.

Hetkel on käimas vehklejate kullamatš. Oled sa nende võistlust täna jälgida saanud?

Jaa, ikka. Päeval elasin kaasa. Puhkasin ja vaatasin korteris televiisorit. Väga kihvt, et Eesti vehklemine on sellisel tasemel!

Kuidas see sinu enda sooritust mõjutab, et meil on üks medal juba all, sõudjad said ka finaali ja nüüd on üks medal veel tulemas. Kas see mõjub ka endale innustavalt?

Jaa, muidugi. Eriti seepärast, et meil on väike tiim, 30-40 inimest, kõik elavad kõigile kaasa. See on väga lahe tunne. Teistel võistlustel käid üksi ja mängid oma mänge, sulle elatakse interneti vahendusel kaasa. Aga siin on kõik kohapeal: melu ja olümpiaküla... See on hoopis midagi teistsugust. Sellepärast olümpia paljude sportlaste eesmärk ongi.

Ajas see olümpia hamba verele ka? Tahaksid "siin" Pariisiks tagasi olla?

Jah, väga! Nüüd on kojuminek ja uuesti treeningsaali!