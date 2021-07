OTSEBLOGI | Kas FC Flora suudab Varssavi Legia maha murda?

Seeria avamäng toimus eelmisel nädalal Poolas ning lisaminutite väravast teenis Legia 2:1 võidu.

„Neil on kohustus meist jagu saada. Meie tahame ja unistame, et saaksime Euroopas kauem mängida. Neil on kohustus. Kui jälgida, mis Poola meedias kirjutatakse, siis meid tõsise vastasena ei võta. Ainuke, kes meiega arvestab, on Legia peatreener ja nende mängijad,” kirjeldas Vassiljev Poolas valitsevaid olusid.

Vassiljev mängis ise aastaid Poolas ning räägib ka sealset keelt. Seega jälgis ta avamatši järel ka sealse meedia reaktsioone.

„Nad hoidsid seda joont, et meie (Flora) oleme väga keskmine punt ja Legia ei mänginud oma head jalgpalli. Meid keegi ei kiitnud,” edastas Vassiljev loetut. „Surve on Legia peal. Pigem nemad tunnevad, et just nemad peavad sellest seeriast edasi minema. Kui ei lähe, siis tulevad neil raskemad päevad.”

Tänasele kordusmängule otsa vaadates tõdes Vassiljev, et avamängu napp kaotus oli valus, kuid kõik võimalused on endiselt olemas. „Iga kaotus on valus. Sellisel viisil kaotada veel valusam. Esimene reaktsioon oli pettumus. Teame, et kokkuvõttes oli see alles esimene poolaeg. Tulime Tallinnasse normaalse tulemusega, mis annab meile võimaluse. Peame keskenduma ning proovima kaalukaussi oma poole viia,” sõnas ta.

Flora juhendaja Jürgen Henn lisas omalt poolt, et neil on kindlasti võimalused olemas ja esmaseks eesmärgiks on värava löömine. „Oleme võtnud erinevad momendid läbi. Palli valdamine, palli võitmine ja standardolukorrad. Need on kohad, kus võime olla ohtlikud. Oleme vaadanud, et Legiale on üldse löödud vähe väravaid. Peame uskuma ja oma võimalikud variandid läbi käima,” rääkis Henn.

Mängu võimalikku iseloomu ennustades tõdes Henn, et mõlemal meeskonnal on põhjust pigem rahulikult alustada ning suuri riske ilmselt alguses ei võeta. „Mängu alguses pole ilmselt kummalgi kiiret. Tihti võivad kohtumised minna aga hoopis vastupidi,” tõdes juhendaja.