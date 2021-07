Osaka: koduolümpia surve oli minu jaoks liiga suur

"Ma tundsin, et surve oli tõesti suur. Võib-olla on see sellepärast, et ma pole enne olümpial mänginud, esimese korra jaoks oli kõike seda liiga palju," rääkis Osaka kodumaal mängimisest tingitud surve kohta.

"See on minu karjääri üks suurimaid võite. Naomi on suurepärane mängija, kellel on mitu suure slämmi võitu. Ma arvan, et tal oli täna minu serviga raskusi. Samuti kasutasin hästi ka drop shot'i," võttis Vondroušova võidu kokku.