OTSEBLOGI TOKYOST | Kas Kristin Kuuba üllatab maailma 13. reketit ja jõuab sulgpalliturniiril 16 parema sekka?

"Homme peaksin kindlasti paremini mängima. Arvan, et olen selleks võimeline. Peaksin end rohkem usaldama, et olen võimeline [teda võitma] ja kasutaksin kõiki lööke. Täna tundsin, et mu löökide arsenal oli vahepeal liiga safe (tõlk: turvaline). Ma ei kasutanud paljusid lööke, mida tegelikult valdan. Homme pean kindlasti kõik oma relvad väljakule tooma, muidu lihtsalt pole võimalik võita," lausus Kuuba peale eilset võitu.

Kuuba treener Mart Siliksaar sõnas: "Selge see, et Tai mängija klass on märksa kõrgem. Kristin peab oma mängus paljusid momente parandama. Kui ta suudab mängida stabiilsemalt, teha vähem vigu, rohkem suruda ja olla agressiivsem, siis on kõik võimalik."