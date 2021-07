Serblased lähevad täispangale!

Ehkki arvestades seda, kui kiiresti Serbia jalgpalliliit järeltulija nime välja kuulutas, on selge, et see samm polnud kaugeltki spontaanne. Vaatamata koondise pääsemisele maailmameistrivõistluste finaalturniirile näitas Serbia koondis Euro 2022 turniiril üles ebakindlust ja loovutas otsepääsme oma peamistele rivaalidele Bosniast ja Hertsegoviinast. Pääsemaks EMi osalejate nimekirja peavad serblased play-off-mängudes tugevast Valgevene koondisest jagu saama.

Ilmselge, et Brasiilia spetsialistil seisab ees ülesanne esineda edukalt MMil Leedus, kus serblased on sattunud keerulisse gruppi koos Iraani, Argentina ja USAga, samuti pääseda Euro 2022 turniirile. Vaevalt et Sorato sellise lühikese aja jooksul koondisega täisväärtusliku muutumise läbi teha suudab ja Leetu sõidab meeskond, keda mäletatakse valikturniiri järgi, kuid emotsionaalne raputus uutelt treeneritelt on mängijatele kindlalt garanteeritud.