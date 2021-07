DELFI TOKYOS | Kaaberma: tänu vaimule ja klassile panime end maksma

„Töö pole veel tehtud,” tunnistas ta. „Õhtul vaatame, mis saab. Lähme võitlema. Võidab see, kelle vaim on värskem.”

„Lehisel oli individuaalturniirist väsimus sees,” selgitas Kaaberma. „Teisalt pole meil kindlat ankrunaist välja kujunenud, nagu oli omal ajal Irina Embrich. Oleme turniiridel kasutanud viimases vahetuses kõiki tüdrukuid. Viimane aasta on olnud nullaasta ja kellelgi pole kogemust viimast matši vehelda.”

Lahing Poolaga oli Kaaberma sõnul närviline, nagu olümpia esimene matš ikka. „Olid hetked, kui asjale pihta ei saadud, kuid me ei andnud kaotusseisus alla ja tänu vaimule ja klassile panime end maksma.”

Poolfinaal Itaalia vastu tundus olevat kindel võit, kuid Kaaberma sõnul sai näha, kuidas eduseis sulab. „Olime 11 torkega ees, kuid siis läksid asjad lappama. Vehklemisel võib samuti pilt tasku minna – vastane tuleb ja torkab tuleb ja torkab ja sul on raske end leida.” Kaaberma vihjas sellele, et Beljajeva andis ära eelviimases minimatšis viis torget, kuid neljatorkelisest eduseisust Lehisel piisas, et võit koju tuua.”