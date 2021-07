DELFI TOKYOS | Kaidi Kivioja treener: olümpia jaoks on ujumises vahe kiirematega liiga suur

"Väga raske päev oli. See oli kõigile väga raske, ka Kaidile. Ma olen nüüd Kaidiga töötanud neli aastat ja oleme teinud edasamme, kuid eriti ujumises on veel arenguruumi. Võrreldes teiste minu õpilastega on ta rattasõidus ja jooksus samal tasemel. Olümpiavõistluse jaoks oli vahe teistega ujumises liiga suur," sõnas portugallane Sousa võistluse järel Delfile.