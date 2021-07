OTSEÜLEKANDED DELFI TV-s | Ela kaasa põnevale Rapla rallile, stardis ka WRC auto

Rapla ralli on mitmele klassile Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste sarja 2. etapp, 1. etapp klassidele EMV9 ja EMV10 ning 4. etapp klassidele EMV2, EMV3 ja EMV4. Võistlusraja kogupikkuseks on planeeritud 411,78 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 103,64km. Kahe võistluspäeva jooksul sõidetakse kokku 12 kiiruskatset, millest korduvate lisakatsete arv on 6.

Soosikutena asuvad starti Georg Gross ja Raigo Mõlder, kes tulevad rajale Ford Fiesta WRC autoga. Tuntumatest meestest on kohal näiteks ka Raul Jeets ja Timo Taniel, kelle istumise all on Škoda Fabia R5. Rally2 autoga (Ford Fiesta) on eestlastest stardis veel Priit Koik ja Ken Järveoja.