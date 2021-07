OTSE DELFI TV-s | Rapla ralli teine võistluspäev: Gross jätkab liidrina, selja taga käib põnev heitlus

„Alates 2020. aastast oleme olnud sunnitud koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu Rapla rallit pidevalt edasi lükkama või ära jätma, kuid nüüd võime kinnitada, et ralli toimub täies mahus koos pealtvaatajatega,“ sõnas võistluste peakorraldaja Kaido Vilu.

Rapla ralli on mitmele klassile Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste sarja 2. etapp, 1. etapp klassidele EMV9 ja EMV10 ning 4. etapp klassidele EMV2, EMV3 ja EMV4. Võistlusraja kogupikkuseks on planeeritud 411,78 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 103,64km. Kahe võistluspäeva jooksul sõidetakse kokku 12 kiiruskatset, millest korduvate lisakatsete arv on 6.

Soosikutena asuvad starti Georg Gross ja Raigo Mõlder, kes tulevad rajale Ford Fiesta WRC autoga. Tuntumatest meestest on kohal näiteks ka Raul Jeets ja Timo Taniel, kelle istumise all on Škoda Fabia R5. Rally2 autoga (Ford Fiesta) on eestlastest stardis veel Priit Koik ja Ken Järveoja.

Kogu võistlusnimekirja saab vaadata SIIT.

Võistlusele on võimalik otsepildis kaasa elada Delfi TV vahendusel (videoaken on selles artiklis ja seda näevad Delfi kogupaketi tellijad) Otseülekanded on 5., 7., 10. ja 12. kiiruskatselt.

Rapla ralli ajakava



Reede

1. kiiruskatse (Thalia LV) – kell 18.07

2. kiiruskatse (TommiRent) – kell 18.52

3. kiiruskatse (Järvak) – kell 20.14

4. kiiruskatse (Linnaaluste) – kell 20.59

Laupäev

5. kiiruskatse (Kaivi Trans) – kell 8.55 - ülekanne Delfi TV-s

6. kiiruskatse (Scania) – kell 9.20

7. kiiruskatse (Nordauto) – kell 11.02 - ülekanne Delfi TV-s

8. kiiruskatse (Cargo Service) – kell 11.27

9. kiiruskatse (Kuusikuteearendused) – kell 14.04

10. kiiruskatse (Karmani Auto-Moto) – kell 14.42 - ülekanne Delfi TV-s

11. kiiruskatse (Pae Motors) – kell 16.35

12. kiiruskatse (Taital Trans) – kell 17.13 - ülekanne Delfi TV-s

Kommentaatoriteks on Gustav Kruuda ja Rauno Paltser.

Ülekandeid näevad Delfi Kogupaketi tellijad. Kui tellimust pole, siis saab selle vormistada selle artikli alt.

*1. kuu on tutvumishind 1 euro.

*Lugemisõigust saad jagada 4 sõbraga.

*Tellija näeb tänavu veel Viru, Lõuna-Eesti ja Saaremaa ralli otseülekandeid.

*Tellija saab lugeda 11 väljaande tasulisi lugusid.

*Tellimust saab igal ajal tühistada.

Soovi korral võid teha laupäeval ka ostu vaid selle otseülekande vaatamiseks (3,46 eurot). Sellega saab vaadata ralli otseülekannet, teisi tasulisi artikleid sellega lugeda ei saa.