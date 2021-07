Ken Torn suurendas ERC Junior üldarvestuses edu

Hooaja teise ERC Junior arvestuse võidu võtnud Torn täitis lisaks klassivõidule ka teise eesmärgi, kui jättis seljataha kõik Rally4 autodel osalenud võistluspaarid. Absoluutarvestuses kuulus eestlastele 32.koht. Lisaks klassivõidule ja katsevõitudele said Torn – Taniel kõval pinnasel sõita üle 190 katsekilomeetri, mis on arvestades, et hooaja jooksul on ees ootamas veel kolm asfaldirallit väga väärtuslikud.