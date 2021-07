Narvast pärit Valeri Karpini kõrge ametikoht tekitab Venemaal poleemikat

Juba mõnda aega tagasi sahistati, et Venemaa jalgpallikoondise järgmiseks peatreeneriks võib saada Narvast pärit Valeri Karpin. Esmalt peeti teda siiski selles konkursis autsaideriks, sest esimene eelistus oli Saksamaa U21 koondise ja nende olümpiatiimi juhendaja Stefan Kuntz. Arutusel olid ka mitu Venemaa klubijalgpallis läbi löönud meest (eelkõige Kurban Berdijev ja Juri Sjomin). Lõpuks eelistati just Karpinit. Kohe olid eksperdid ja fännid aga ärritatud, sest Karpini ja Venemaa koondise kapteni Artjom Džjuba läbisaamine on pehmelt öeldes halb. Pealegi peavad spetsialistid Karpini enda saavutusi küllalt nappideks.