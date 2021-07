DELFI TOKYOS | Valga meeskonna kunagine liider püüab Tokyos olümpiamedalit

Kõik saab klaariks teisipäeval, kui Läti kohtub alagrupiturniiri viimases mängus Hollandiga. Teoreetiliselt on võimalik veel pääseda kahe tugevama hulka, mis viib otse poolfinaali, kuid väga halbade asjade kokkulangemise korral on võimalik isegi veerandfinaalist välja jääda.

Pärast Venemaalt saadud kaotust oli lätlased enda peale pahased. „Peame hommikusöögiks rohkem mune sööma. Me ei saa kuidagi viskeid sisse," nentis Nauris Miezis Läti Delfile. Selle mehe sõnadel on kaalu, tegemist on 3x3 korvpalli maailma reitingu esinumbriga. „See polnud meie päev, kuid see tuleb unustada. Turniir pole veel läbi. Homme on mäng, siis on näha, mis edasi saab," lisas meeskonna kogenud kapten Agnis Cavars.