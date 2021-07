DELFI VIDEO | Jukka Toijala koondisest: meie mängijate valik on läinud suuremaks ja paremaks

Eesti meeste korvpallikoondis kohtub 29. juulil ehk sel neljapäeval koduväljakul Islandiga. Peatreener Jukka Toijala sõnas, et trenne on tehtud juba pikka aega ja mängijate soov hästi mängida on suur. Potentsiaalsetele koondislastele otsa vaadates tõdes Toijala, et mängijate valik on läinud aina suuremaks.