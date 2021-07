OLÜMPIASTUUDIO | Kas USA tõugatakse meeste korvpalliturniiril troonilt - ja kas seda suudab teha superhoos Luka Doncic?

Mida avamängudest arvata ning kuidas muutsid need kogu turniiri jõujooni? Miks on ameeriklased sel suvel sedavõrd kahvatult mängida ning mille pealt oleks neil eelkõige ruumi paremaks minemiseks?

Saatejuht on Raul Ojassaar, Tokyost on liinil Peep Pahv ja Ats Kuldkepp, kes on mõlemad korvpallisaalis juba mänge ka oma silmaga näinud.