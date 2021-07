Usbekistani 46-aastane imevõimleja lõpetas olümpial karjääri

Karjääri jooksul esindas ta koguni viit erinevat koondist: karjääri algusaastatel Nõukogude Liitu, seejärel SRÜ-d, 1992. aasta olümpial kuulus ta olümpialipu all võistelnud koondisesse. Kodumaa Usbekistani eest võistles ta seejärel kuni 2006. aastani, kuni kodakondsust vahetas ja Saksamaa passi võttis. Alates 2013. aastast võistles ta taas Usbekistani eest.

Lapse sünni järel võistlustulle naasnud Tšosovitina on sealjuures üks väheseid emasid, kes üldse sportvõimlemise juurde sünnituse järel tagasi tulnud. 46-aastaselt olümpial võistlemine on seda märkimisväärsem, et sageli lõpetavad selle ala tegijad karjääri juba umbes 20-aastaselt.