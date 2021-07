DELFI TOKYOS | Kristin Kuuba oli õnnelik, et suutis avamängu kahes geimis võita: energiat läheb mul homme väga vaja

"Kindlasti ei olnud see täna minu parim mäng, vaid alla keskmise. Kuid olen õnnelik, et suutsin kahes geimis võita, sest energiat on mul homme väga vaja, kui on hoopis teisest sordist vastane. Tegin palju lihtsaid vigu, mida tavaliselt teen tunduvalt vähem. Homme ma neid kindlasti teha ei saa, muidu pole mul lootustki," rääkis Kuuba peale matši Eesti ajakirjanikele.

Lihtvigadele aitas pisut kaasa ka konditsioneer, mis palli napilt auti keeras. "Ise ma ei tundnud, et see puhunud oleks, aga väga palju kippus palle auti minema. Oleks pidanud ise kontrollitumalt mängima ja palli 5-10 sentimeetrit väljakusse sisse jätma," lisas ta.

Treener Mart Siliksaar märkis, et lihtvigade puhul olid Kuubal tegelikult pallid õigesse tsooni paigutatud. "Aga natuke jäid jalad aeglaseks ja ta ei jõudnud hästi asendit sisse võtta," ütles tunnustatud juhendaja.





"Selge on see, et esimene olümpia pole ühegi sportlase jaoks kerge. Esimene mäng tahabki harjumist nii vastase kui ka saaliga. Vastane surus teda esimeses geimis päris hästi. Mõlemad mängijad on maailmas esisaja hulgas. Sellel tasemel võib ka 120. mängija üllatada, rääkimata 88. kohast, kus asub peruulanna. 200-300 hulgas olevad mängijad oskavad kõik mängida, kõigi vastu peab olema maksimaalselt valmis. Seda me olimegi, aga olümpiadebüüdi väike närvilisus mängis siiski oma rolli. Õnneks tuli esimene geim ilusti ära. Teises geimis oli ta juab rahu ise ning kordagi ei tekkinud kahtlust, et Peruu mängija suudaks geimi enda kasuks kallutada."



Homme pean kindlasti kõik oma relvad väljakule tooma, muidu lihtsalt pole võimalik võita Kristin Kuuba teisest alagrupimängust maailma 13. reketiga