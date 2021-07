Vägev: disc golfer Kristin Tattar alistas taaskord viiekordse maailmameistri

Kettagolf on mäng, mis nõuab mentaalset tugevust ning tihtipeale ei jälgi sportlased oma skoori, et mitte lasta sel ennast segada. Seisu vaadatakse mängu lõpus, et valida vastav strateegia.

“16ndal küsisin Silverilt, et mis ma tegema pean, et kas pean ründama. Siis ta ütles, et me viigis ja teadsin, et pean proovima, kui võita tahan,” kommenteeris Tattar.