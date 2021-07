Ukraina saalijalgpall: kümnenda klubi otsinguil

Märgime, et Ukraina meistrivõistluste 2021/22 esimene voor on planeeritud 28. augustile 2022. Tuleval hooajal peavad meeskonnad regulaarvõistluse kolmes ringis ja möödunud nädalal selgitati pimeloosimise abil välja ka meistrivõistluste kolmanda ringi mängude võõrustajad. Play-off’i algus on planeeritud 30. aprillile, ent Uragani pääsemise korral UEFA Meistrite liiga nelja meeskonna finaali nihkub see kuupäev nädala võrra edasi. Samuti võeti vastu otsus veerandfinaalseeriate läbiviimisest, kuni üks meeskondadest on saanud kaks võitu. Poolfinaalid, seeria kolmanda koha eest ja finaal mängitakse nagu ka varem kuni kolme võiduni.

Nagu eelmisel nädalal selgus, osaleb 2021/22. hooajal üheksa meeskonda kümne planeeritu asemel: Žitomõri klubi InBev andis Ukraina saalijalgpalliliidule teada, et loobub vabatahtlikult turniiril osalemisest. Kolmanda ringi loosimisest ja Žitomõri klubi InBevi asendamise variantidest rääkis intervjuus Ukraina saalijalgpalliliidu pressiteenistusele Valentin Vakula.

Valentin Ivanovitš, sel aastal tehti korraga kaks Ukraina meistrivõistluste kalendri loosimist – kahe esimese ja kolmanda ringi omad. Miks otsustati just nii toimida, mitte kalendrit teise ringi tulemustel koostada?

Kolmandas ringis on osal meeskondadel koduse väljaku eelis. Klubide presidentide nõupidamisel võeti 8. juunil vastu otsus pimeloosimise kohta enne meistrivõistlusi. Läks, nagu läks. Võimalik, et mõnel meeskonnal ei vedanud, kuid tegemist on Ekstraliga osalejate enamuse otsusega.

Kas võib öelda, et loosimine soosis hooaja favoriite?

Ma ei analüüsi loosimist üldse, seda peavad tegema klubid. Võimalik, et osal meeskondadel on mugavam kodus mängida, ent on ka selliseid meeskondi, kes mängivad paremini võõrsil.