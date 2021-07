OTSEBLOGI | Raul Must peab olümpial teise kohtumise. Eesti epeenelik alustab medalijahti kell 5.25.

Meie nelik koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Erika Kirpu ja Katrina Lehis alustavad turniiri Eesti aja järgi varahommikul kell 5.25, kui esimeseks vastaseks on Poola koondis. Kindlat soosikut on siin raske nimetada: poolatarid on küll maailma edetabelis kõrgemal, kuid eestlannadel õnnestus Tokyos individuaalturniir paremini: kui meil oli Katrina Lehis pronksil ja Julia Beljajeva veerandfinaalis, siis ükski Poola vehkleja teisest ringist kaugemale ei jõudnud.

Medali sihtimise seisukohast on eriti oluline just avakohtumine Poolaga: selle võidu korral on Eestile automaatselt garanteeritud koht poolfinaalis ja olenevalt selle tulemusest kas finaalis või pronksimatšis. Avamatši kaotuse korral tuleb leppida aga kohamatšidega, kus selgitatakse välja paremusjärjestus 5.-8. kohani.



Veidi enne vehklejaid astub võistlustulle sulgpallur Raul Must (BWF 92.), kes peab oma teise alagrupikohtumise hispaanlase Pablo Abiani (BWF 51.) vastu. Kuna kolmeliikmelisest alagrupist pääseb edasi vaid võitja, teab avamängu kaotanud Must, et Abianile kaotamise korral on tema olümpiaturniir kindlasti läbi. Edasipääsuks oleks vaja Abiani väga suurelt võita ning loota, et hispaanlane suudab omakorda viimases voorus maailma kuuendat numbrit, hiinlast Chen Longi soodsa skooriga üllatada.

Kõige esimese eestlasena on teisipäeval võistlemas aga hoopis triatleet Kaidi Kivioja. Paraku midagi rõõmustavat see võistlus meile ei pakkunud, sest Kivioja kaotas juba rattadistantsil liidritele ringiga ja pidi võistluse pooleli jätma. Ajaloolise olümpiakulla võitis Bermuda.

Sulgpallis on lootus alagrupist edasi saada endiselt olemas aga Kristin Kuubal (BWF 51.), kel tuleb selleks alistada tailanna Busana Ongbamrungphan (BWF 13.). Kuuba ja Ongbamrungphani matš algab kell 12.40.