OTSEBLOGI | Eesti epeenelik alustab medalijahti! Veerandfinaalis kohtutakse Poolaga

Kas pronksinaine Katrina Lehis aitab Eesti vehklemisnaiskonna medalile? Foto: Andres Putting

Eesti olümpiakoondis on Tokyost juba ühe medali võitnud, kuid lootusi on veel: iseäranis just nimelt vehklemishallist, kus teisipäeval peetakse naiste võistkonnavõistlus.