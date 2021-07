DELFI TOKYOS | Epeenaiskonna elutähtis küsimus: kuidas alistada kahe näljase lahingus Poola?

Poola naiste epeevehklemine on tõusuteel. Maailma edetabelis kerkiti teisele kohale, Eesti on seitsmes. Ollakse valitsevad Euroopa meistrid ning tiitlivõistlustelt on tulnud ka individuaalseid medaleid. Ent täpselt sama võib öelda Eesti kohta. Seega on vastased võrdsed.

Kui hakata kaaluma, siis Poola kasuks räägivad just viimased tiitlivõistluste ja MK-etappide tulemused, mida peegeldab koht maailma edetabelis. Ent kui võtta kokku viimase nelja aasta omavahelised matšid, juhib Eesti 6 : 3. Kuid see ei tohiks meid paberil arvutusi tehes Poolaga viiki viia, sest minevik on minevik, aga...

Tokyo individuaalturniiril läks Eestil märksa paremini kui poolataridel. Neil langes Ewa Trzebinska välja juba esimeses ringis ja just Eesti tiimi ankrunaise Katrina Lehise mõõga läbi ning Aleksandra Jarecka ja Renata Knapik-Miazga kaotasid teises ringis. Lehis omakorda võitis pronksi ja Julia Beljajeva jõudis veerandfinaali. See toob väikse plussi Eestile. Ja pool plussi selle eest, et Lehis on suurepärases hoos ning tema kinnitusel on ka tiimikaaslased väga heas vormis.

Veel plusse? Eesti naiskonna kolm liiget – Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrich said oma vitsad kätte Rio olümpial, kui närvid alt vedasid. Nüüd ollakse kogenumad ja vabamad. Poola naiskond pole seevastu olümpiaärevust kogenud.

Üllatusi ses matšis vaevalt tuleb, sest Eesti epeenaised on tihedad külalised Poolas toimuvates treeninglaagrites ning üksteist tuntakse vägagi hästi. Seega saab otsustavaks see, kes suudab paremini oma taktikalise plaani ellu viia ning kelle närvid paremini kestavad.