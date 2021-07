Korralik täiendus Raplale: Hispaanias pallinud Martin Paasoja naaseb endisesse koduklubisse

Aastatel 2012-2017 Raplas pallinud Paasoja naaseb nüüd endisesse koduklubisse. "Mul on väga hea meel ja ootusärevus, et taaskord saan Rapla särgi selga tõmmata ja Sadolin spordihoones Eesti parimate korvpallifännide ees mängida," rääkis 28-aastane Paasoja pressiteate vahendusel.

"Ootan kohtumist meeskonna ja uue treeneriga, et saaksime hakata valmistuma loodetavasti väga edukaks hooajaks. Isiklikus plaanis võin öelda, et see hooaeg tuleb täiega panemise hooaeg," lisas ta.