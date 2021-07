Varik ja Kunnas kindlustasid Toilas Eesti meistritiitli

Kahe sõidu kokkuvõttes võtsid maksimupunktid Varik / Kunnas, kes on võitnud kõik meistrivõistluste sõidud. Kuna nende ainsad tiitliohustajad Lielbardsid katkesid teises sõidus, siis on Varik / Kunnase edu nende ees enne finaaletappi juba üle 50 punkti, mis tähendab, et mehed kaitsesidki edukalt oma meistritiitlit. Toilas järgnesid neile teises sõidus viiendaks jõudnud Lina / Taal ja Karing / Lamp.