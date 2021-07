Gregg Popovich USA kaotusest: ma ei mõista juttu üllatusest, vahe väheneb iga aastaga

"Sellise kaotuse järel pole sa üllatunud, vaid pettunud. Ma ei mõista juttu üllatusest - see kõlab prantslaste kohta halvustavalt. Me oleks justkui pidanud neid 30 punktiga võitma," rääkis Popovich mängu järel Eurohoopsi vahendusel. "Prantslastel on vägev tiim: suurepärased treenerid, NBA mängijad ja talendikad pallurid Euroopast."