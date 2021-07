Legendaarne tenniseajakirjanik oli Leiuse matšil pallipoiss. Kõik arvasid, et tema on NL-i koondise tegelik esinumber

„Kes on olnud teie läbi aegade parimad mängijad?” uuris Scanagatta, 71-aastane portaali Ubitennis peatoimetaja, bussis teel Ariake tennisepargi poole, kuhu Eesti sulesepad läksid Anett Kontaveiti Tokyo olümpia avaringimängu vaatama. Kuuldes Kaia Kanepi kõrval ka Toomas Leiuse nime, turgatas talle kohe pähe: „Ma mäletan teda! Blondide, peaaegu lumivalgete juustega, väga ekstravertne, üldsegi mitte selline, nagu me arvasime, et Nõukogude Liidu inimesed välja näevad. Väga avatud, samal ajal ka väga talendikas. Ta oli juba siis mõne hea võidu saanud ja kõik arvasid, et tema on selles tiimis tegelik esinumber.”