USA korvpallitäht: eurooplased on hoopis teistsugused, kui mängivad koondise eest

"Me näeme tihti üksteist NBA mängudes, kuid nad (eurooplased) on hoopis teistsugused, kui mängivad oma koondise eest. Nad saavad rohkem vabadust ning on näha, et nad tunnevad end väga mugavalt," lausus Lillard USA ajakirjanikele, vahendab Eurohoops.

"Prantsusmaale tuleb tunnustust avaldada. Neil on päris hea meeskond. Rudy Gobert on NBA All-Star. Evan Fournier on tõeliselt hea NBA mängija. Neil on mehed, kes on NBA klubide rotatsioonis. Ja nad esitasid märksa parema mängu kui meie," lisas Portland Trail Blazersi korvikütt, kes piirdus vaid 11 punktiga.