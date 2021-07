Palju kriitikat saanud Rally Estonia punktikatse tuleb sõitmisele ka järgmine aasta

"Sellel katsel oli palju keerulisi külgi ja ma tean, et tiimid ja sõitjad on olnud kriitilised. Teisel läbimisel oli tee päris katki ja ma nõustun, et see polnud piisavalt heas korras," ütles Aava Dirtfishile. Siiski kinnitas Aava, et katset sõidetakse kindlasti ka järgmine aasta.

"Mida me tahame on fantastiline katse, mis sõidetakse täpselt linna ääres, Eesti Rahva Muuseumi lähedal. Meil on sellest enamus olemus, aga puud ja mets on puudu. Täiustame ka teekatet, et olla kindlad, et see on tugev. Katse oli liiga aeglane, aga me võtame järgmine aasta mõned kurvid ära, et seda kiiremaks teha. Me saame seda esinduslikumaks muuta, aga meil on puudu ka loodus. Me teeme katse ilusaks," rääkis Aava sellest, mis muudatusi katsega teha plaanitakse.