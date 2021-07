USA-le oli liiast isegi keskpärane Prantsusmaa

Tokyo olümpiamängude eel jäi 12 koondise seast ettevalmistus kõige hapramaks just kolmel eelmisel olümpial triumfeerinud USA-l. Rütmi segasid nii NBA finaalis mänginud pallurite puudumine kui ka koroona.

USA mängupilt oli sarnane 2019. aasta MM-iga. Siis kaotati veerandfinaalis just Prantsusmaale. Nüüd on koosseis etem, aga üldmuljet see ei parandanud. Juhendaja Gregg Popovich kuulub oma ala legendide sekka, aga silmaga näha olevat identiteeti pole ta tekitada suutnud.