DELFI TOKYOS | Järjekordse Eesti rekordiga poolfinaali pääsenud Zirk: palju positiivseid asju kokku on toonud elu vormi

Kokku oli 200 meetri vabaltujumise eelvõistlusel 39 osalejat.

"Olen väga rahul. See, mida ma plaanisin ja tahtsin enda soorituse eesmärkidena ära teha, tuli hästi välja. Olin kogu aeg eesotsas ja see andis motivatsiooni juurde. Väga hea ujumine oli! Teadsin, et mu teine pool on tugevam kui esimene ja väga ei paanitsenud," rääkis Zirk, kes esimese basseiniotsa lõpus oli veel oma ujumises viiendal, 150 meetri peal teisel ja lõpus kolmandal kohal.

Zirgi vaheajad 50 meetri kaupa: 25,04 - 27,04 - 27,03 - 26,99.

Küsimusele, kas ta tunneb end praegu elu vormis olevana, vastas Zirk: "Tundub küll nii. Kõik see (olümpia)melu on kaasa aidanud ja hea vormi teinud. Hästi palju positiivseid asju on olnud. Juba olümpiale kohale jõudmine tekitas tunde "I've made it!" (tõlk: ma olen selle ära teinud). See oli väga lahe tunne. Eilne ujumine andis ka palju juurde. See, et ujusin eile elu parima tulemuse, näitas, et vorm on hea ja olen valmis hästi ujuma.

Zirk tõdes, et suured pinged said maha võetud juba olümpianormi täitmisega mitmeid nädalaid tagasi. "Enne olümpianormi täitmist närveerisin palju ja õppisin sellest palju, mistõttu siin tohutut närvitsemist pole olnud. Väike elevus ikka, aga see tuleb pigem kasuks," sõnas ta.

Lisajõudu andis Zirgile ka Katrina Lehise pronksmedalivõit eile vehklemissaalis. "Täna said ka sõudjad edasi, sain nendega koos lõunat süüa ja muljeid vahetada. Katrinat õnnitlesin hommikul. Kõik pisiasjad teevad kokku hea asja ja aitab vaimselt kaasa. Mulle meeldib võistluste ajal millegi muuga tegeleda - see hoiab mõtted ujumisest eemal. Eile vaatasin vehklemist ja rattasõitu nii palju, kui jõudsin."

Olümpiabasseini kiitis Zirk samuti väga: "Arvan, et see on üks kiiremaid ja paremaid basseine. Üks sügavamaid, kus ma kunagi võistelnud olen - kolm meetrit. Hommikusest sessioonist oli näha, et saab siin kiirelt ujuda küll."