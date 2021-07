INTERVJUU | Olümpiapronks Katrina Lehis: ma ei too koju medaleid, vaid kolvikarikaid nagu Pikne McQueen

Lehise pronksivõidust Tokyo olümpiamängude epeeturniiril on möödunud 18 tundi, kuid tema näol püsib ikka veel naeratus, mida kahjuks varjab koroonamask. Emotsioonid said õhtu ja ööga välja pursatud, ent särtsu on Lehisel endiselt. Peabki olema, sest teisipäeval ootab ees naiskonnavõistlus.

Öösel ikka und oli?

„Und oli, aga väga ei maganud. Olin kaua üleval, kell kaks läksin veel sööma... Keha oli rahutu ja on siiamaani. Emotsioone oli palju ja kohati segaseid – esmalt kaotus, siis pronksivõit... Praegugi on kõik üle pea.”