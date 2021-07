DELFI TOKYOS | Üliõnnelik Jefimova: 14-aastaselt 14-ndana poolfinaali pääseda on päris lahe!

"See pole kõige parem, mis ma ujunud olen, aga poolfinaali koha üle olen väga õnnelik. 14-aastaselt 14-ndana edasi saada on päris lahe!" rõõmustas Jefimova Eesti ajakirjanike ette jõudes.

Poolfinaalid peetakse homme Eesti aja järgi kell 4.50 hommikul. "Tean nüüd, mida parandada, aga ma ei ole harjunud hommikuti kiiresti ujuma. Tavaliselt on poolfinaalid ja finaalid õhtuti, aga see on olümpia - kõik on suur ja uus, peab harjuma," sõnas Jefimova, kes naudib elu esimese olümpia melu täiel rinnal.

"Kõik meeldib väga! Paar nädalat tagasi sain teada, et elan olümpiakülas. Tavaliselt oleme suurtel võistlustel hotellis "mullis". Siin on kõik nii suur: poed ja kõik muu... Kõige rohkem meeldib, et söökla on 24/7 lahti! Väga põnev ja lahe on siin kõik!"