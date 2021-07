Tokyo olümpiat võidukalt alustanud Naomi Osaka lõpetas meediaboikoti

23-aastase Osaka jaoks on Tokyo olümpia esimene võistlus alates tänavusest French Openist. Mäletatavasti kuulutas Osaka Prantsusmaa lahtiste eel välja meediaboikoti ning ta otsustas juba avamängu järel suure skandaali saatel turniiri pooleli jätta.

Tokyo olümpia eel arutleti palju küsimuse üle, kas Osaka kodusel suursündmusel ikka meediaga suhtleb. Juuli alguses lubas ta kirja teel Jaapani riiklikule uudistekanalile, et võtab olümpial meediakohustustest osa.

Zhengi üle saadud võidu järel rääkiski Osaka esmakordselt pärast paarikuist pausi meediaga. "Tunnen ennast värskemana ja õnnelikuna," vahendas BBC Osaka sõnu. "Olümpial mängimine on minu jaoks olnud lapsest saadik unistus. Tunnen, et vahepealne paus oli väga vajalik. Tunnen, et keskendun nüüd ainult tennisele."

"Olin väga närvis, sest mängisin esimest korda kahe aasta jooksul Jaapanis. Lisaks on see minu esimene olümpia," jätkas ta. "See oli väga närvesööv, aga õnneks suutsin mängu võita."

Mängu järel uuriti Mixed zone'is Osakalt, mida ta arvab taas meediaga suhtlemisest. "Minu jaoks pole see olukord imelik. Võib-olla on see teie (ajakirjanike) jaoks veidi kummaline. Mul on hea meel, et küsite minult asju, aga ma keskendun vaid tennisele," rääkis Osaka The Suni vahendusel.

Teises ringis kohtub Osaka šveitslanna Viktorija Golubiciga, kes on maailma 50. reket.