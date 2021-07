GUNNAR LEHESTE | "Konnichiwa ja arigatou" söögi alla ja peale - alguses meelitav, viiendal päeval juba väsitav

Jaapanlaste head kombed ja distsipliin on üldtuntud. Viie olümpialinnas veedetud päeva jooksul oleme seda omal nahal juba piisavalt tunda saanud. Teretamine ja tänamine, koos selle juurde käiva kummardamisega hakkas pihta juba lennujaamast. Oli mõnes mõttes isegi rahustav teada, et sa hoolimata tundidepikkusest kontrollpunktide rangusest (tatiproovid, OCHA-äpid ja kogu koroonapiirangutega kaasas käiv kadalipp) selles müstilises riigis teretulnud oled.

Kõige rajuma vastuvõtu osaliseks sain reedel sõudmise eelvõistluselt lahkudes. Iga võistlusareeni juures on turvakontrollid, mis on mehitatud nii metalldetektori juures töötavate sõjaväelaste kui ka teed näitavate ja käsi desinfitseerima suunavate vabatahtlikega, kes enamasti on jaapanlased.