Seksuaalses väärkohtlemises süüdistatav USA koondislane lubati olümpiale, kuid teda hoitakse teistest sportlastest eraldi

Hadzic kindlustas Tokyo olümpiamängudele koha maikuus. Vahetult pärast seda tulid kolm naist välja süüdistustega, mille kohaselt vehkleja väärkohtles neid erinevate vahejuhtumite käigus aastatel 2013-2015. Mehe advokaat Michael Palma rääkis New York Timesile, et Hadzic pole kunagi kedagi seksuaalselt väärkohelnud ning teda pole üheski sarnases kuriteos ka süüdi mõistetud. Küll aga kinnitas ta kuuldusi, et Columbia ülikoolis õppinud ameeriklane sai õppeaastaks kõrgkoolis 2013/2014 õppekeelu, sest tema osas oli seksuaalse väärkohtlemisega seoses alustatud uurimine.