DELFI TOKYOS | Nagu Covidist veel vähe oleks! Tokyo olümpiale võib tülikaks osutuda ka Nepartak

Keegi ei tea siiani päris täpselt, mida reedel Vaikse ookeani kohal moodustunud madalrõhkkond endaga kaasa toob. 2021. aasta kaheksas taifuun Nepartak lokaliseeriti 24. juulil kell 15 Minamitorishima saare lähedal, mis asub Tokyost kagu pool (1800 km Tokyost) ning see liigub kiirusel 15 km/h, teatas Jaapani Meteoroloogia Instituut.

Taifuuni silmas ehk keskpunktis registreeriti atmosfäärirõhuks 996 hektopaskalit ning tuuled selle keskpunkti lähedal võivad küündida 18 m/s (64,8 km/h), puhanguti 25 m/s. Ilmajaam on hoiatanud karmi mere ja tugeva vihma eest.

Tormi hirmus on muudatusi tehtud juba sõudmise ajakavas. "Ebasoodsa ilma" tõttu algas eilne sõudmisprogramm kohaliku aja järgi kell 8 ehk pool tundi varem kui planeeritud. Pühapäeva pealt tõsteti laupäevale meeste ja naiste kaheksapaatide eelsõidud ning esmaspäevalt pühapäevale kõik 26. juulil kavas olnud sõidud.

Äsja tuli ka teade edasise programmi muutmise kohta. Meie jaoks tähendab see seda, et teisipäeval toimuma pidanud meeste neljapaadi finaal lükkus kolmapäevaks. Kuna koosolek sel teemal alles käib, pole täpne kellaaeg veel selge.





Täna sõudekanalis käinud Delfi fotograaf Andres Putting ütles, et mingist tormist veel küll märki pole, küll aga on õhk pisut kuivem ja hingatavam kui eile, mil aparaat tenniseväljaku ääres tulikuumaks muutus ja kätte sulada ähvardas.

The Japan Times kirjutas pühapäeval, et maismaale peaks troopiline torm jõudma teisipäeval või kolmapäeval. Peetakse ebatõenäoliseks, et see päris taifuuniks areneb. Ajaleht tsiteerib USA-s baseeruvat taifuunieksperti Robert Spetat, kes ei tähelda antud tormi juures ühtegi taifuuni koostisosa.