DELFI TOKYOS | Tühjaks pigistatud Allar Raja: sõudmine on räme ala. Aga millegipärast tahab inimene seda uuesti teha

Neljapaat pidi finaalijõudmiseks mängu panema kõik jõuvarud. Vahesõit lõpetati teisena, Hiinat edestati vaid 0,34 sekundiga.

"Sõudmine on räme ala. Väga räme ala," rääkis Raja pärast vahesõitu. "Lähed laktaadi sisse ja vaimne hirm iseenda suhtes on kõige hullem. Aga millegipärast tahab inimene seda uuesti teha. Ja kui tuled niimoodi mängust välja, siis on ju positiivne tunne."

Raja sõnul kiskus Eesti seis korraks päris hapuks. "Hiinlased püsisid ja püsisid. Oli lootus, et nad finišini ikka ei püsi, kui me vähegi kestame. Rääkisime juba enne sõitu, et kui me hiinlasi ära ei võta, pole meil ilmselt finaali asja. Ilm oli väga raske, see nõudis võimsat füüsilist pingutust."

Raja kirjeldas sajandike mängu nii: "Mul ei olnud kordagi sellist kindlust, et teine koht tuleb ära. Kui punased poid algasid, vaatasin, et ei ole ees. Pidin korra veel vaatama, ikka ei ole. Mõtlesin, et nüüd pole enam vahet, finišijoon ütleb ja lihtsalt surud. Pärast finišit tundus, et olime grammike eespool."

Finaal peetakse Eesti aja järgi teisipäeval kell 03.58. Raja loodab, et finaalis suudab neljapaat taset veelgi tõsta. Varu pole suur, aga on olemas.

"Ma ei ütleks, et tänane sõit oli üks meie parimaid. See on hea, et finaalis on võimalik grammike rohkem vabadust hoida. Et iga tõmme kannaks paati maksimaalselt edasi. Finaal hakkab nullist peale," rääkis Raja lisas, et ta sõitis ennast 101 protsenti tühjaks.