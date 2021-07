Olümpia vabatahtlik kritiseeris Venemaa koondislaste käitumist

"Kui jaapanlased kuuleksid, et külalised, kelle nad pandeemiast hoolimata riiki lubasid, on ettevaatusabinõude pärast nii nördinud, oleksid nad ilmselt väga üllatunud. Viimane piisk karikasse oli väga kiire päev koos kaasmaalastega. Ma ei taha enam olümpial töötada," ütles Butova.

Ta lisas, et jaapanlaste suhtumine olümpiasse on tõesti väga negatiivne. "Kui küsida kohalikelt elanikelt (olümpia kohta), vastab märkimisväärne osa neist, et olümpia tulnuks tühistada ja et need mängud toimuvad vaid raha ja poliitika, mitte spordi pärast," sõnas venelanna.