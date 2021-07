TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti neljapaat suudab olümpial finaali jõuda? Täna on võistlustules kümme eestlast

Eelsõidus Poola ja Itaalia järel kolmandaks jäänud Eesti meeskond peab täna mahtuma kahe parema hulka, et finaali jõuda. Meie paatkonna konkurentideks on Saksamaa, Suurbritannia, Hiina, Norra ja Leedu.

Vahesõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 4.40.

„Finaali pääsemine oli tänase päeva ülesanne, aga sõidu käik näitas, et

täna selleks võimu pole," tunnistas Eesti paatkonna esisõudja Kaspar Taimsoo eelsõidu järel. „Ilmselt kuumus takistas, me pole harjunud sellistes oludes pingutama, aga see pole kindlasti vaid meie probleem. 500 meetri kandis oli pulss juba 20 lööki üle anaeroobse piiri, sellist asja pole enne nähtudki. Küpsetamine oli ikka karm."

Taimsoo ja Udam sõnasid nagu ühest suust, et esialgu pole vähimatki põhjust pead norgu lasta. „Kõige tähtsam on see, et kõigil meestele on pilk värske ja tuju hea, me ei suutnud ennast maksimaalselt tühjaks sõita," tunnistas Taimsoo.

Raul Must peab pühapäeval sulgpallis esimese matši alagrupis kell 8, kui kohtub väga tugeva hiinlase Long Cheniga, kes on valitsev olümpiavõitja. 27. juulil on Musta teiseks vastaseks hispaanlane Pablo Abian.

Lisaks alustavad täna olümpiaregatti Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo, ujujatest on võistlustules Kregor Zirk ja Eneli Jefimova ning koolisõidu kvalifikatsioonis jätkab võistlemist Dina Ellermann.

Tänane ajakava Eesti sportlaste võistlustega:

Pühapäev, 25. juuli



4:40 | Paarisaeruline neljapaat püüab lohutussõidust teenida kohta finaalis.

püüab lohutussõidust teenida kohta finaalis. 6:05 | Olümpiaregatil alustavad naiste RS:X klassis Ingrid Puusta (avasõit kell 06.05) , meeste Laseril Karl-Martin Rammo (avasõit kell 08.35) .

Olümpiaregatil alustavad naiste RS:X klassis , meeste Laseril . 8:00 | Sulgpalli alagrupimäng ( Raul Must ).

Sulgpalli alagrupimäng ( ). 11:00 | Dina Ellermann jätkab võistlemist koolisõidu kvalifikatsioonis.

jätkab võistlemist koolisõidu kvalifikatsioonis. 13:17 | Kregor Zirk võistleb 200 m vabaujumise eelujumistes.

võistleb 200 m vabaujumise eelujumistes. 13:34 | Eneli Jefimova olümpiadebüüt: algavad naiste 100 m rinnuliujumise eelujumised.