OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti rekordi ujunud Zirk ja olümpiadebüüdi teinud Jefimova jõudsid Tokyos poolfinaali!

Eelsõidus Poola ja Itaalia järel kolmandaks jäänud Eesti meeskond pidi täna mahtuma kahe parema hulka, et finaali jõuda. Meie paatkonna konkurentideks olid Saksamaa, Suurbritannia, Hiina, Norra ja Leedu.

Eesti tegi hea stardi ja tõusis liidriks, kuid 500 meetri peal oli Suurbritannia meist 0,18 sekundiga mööda tõusnud. Poolel distantsil pääses eestlastest ülinapilt - 0,02 sekundiga - ette ka Hiina nelik ning esikolmik mahtus vaid sekundi sisse. 1500 meetri vaheajas jätkas liidrina Suurbritannia, Hiina kaotas 0,33 ja meie meeskond juba 1,44 sekundiga. Seejärel tegid eestlased vägeva lõpuspurdi ning edestasid finišijoonel hiinlasi 0,34 sekundiga. Eesti ees võtsid võidu britid, kelle edu kahanes 0,61 sekundile.

Raul Must pidas sulgpallis esimese alagrupimatši, kui kohtus väga tugeva hiinlase Long Cheniga, kes on valitsev olümpiavõitja. Eestlane suutis mõlema geimi alguses paari punktiga juhtima pääseda, kuid seitsmenda-kaheksanda punkti juures läks olümpiavõitja kindlalt oma teed. Chen võitis 2:0, geimid 21:10 ja 21:9. Avageimis oli seis veel tasakaalus 8:8, teises juhtis Must korraks 7:5.