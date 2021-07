OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti neljapaat pääses viimasena A-finaali, Hiina kaotas vaid 0,34 sekundiga!

Eelsõidus Poola ja Itaalia järel kolmandaks jäänud Eesti meeskond pidi täna mahtuma kahe parema hulka, et finaali jõuda. Meie paatkonna konkurentideks olid Saksamaa, Suurbritannia, Hiina, Norra ja Leedu.

Eesti tegi hea stardi ja tõusis liidriks, kuid 500 meetri peal oli Suurbritannia meist 0,18 sekundiga mööda tõusnud. Poolel distantsil pääses eestlastest ülinapilt - 0,02 sekundiga - ette ka Hiina nelik ning esikolmik mahtus vaid sekundi sisse. 1500 meetri vaheajas jätkas liidrina Suurbritannia, Hiina kaotas 0,33 ja meie meeskond juba 1,44 sekundiga. Seejärel tegid eestlased vägeva lõpuspurdi ning edestasid finišijoonel hiinlasi 0,34 sekundiga. Eesti ees võtsid võidu britid, kelle edu kahanes 0,61 sekundile.

Raul Must peab pühapäeval sulgpallis esimese matši alagrupis kell 8, kui kohtub väga tugeva hiinlase Long Cheniga, kes on valitsev olümpiavõitja. 27. juulil on Musta teiseks vastaseks hispaanlane Pablo Abian.