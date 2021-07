Novak Djokovic Tokyos valitsevast kuumusest: ma pole enne nii raskeid tingimusi kohanud

Maailma esireket ütles pärast 6:2, 6:2 võitu boliivlase Hugo Dellieni (ATP 139.) üle, et ta ei saa aru, miks mängud näiteks kella kolmest ei hakka. "Meil on siis veel ikka aega seitse tundi mängida. Kõikidel väljakutel on valgustus ka olemas. Kuumuse ja niiskuse tõttu on väga raske väljakul liikuda. See pole esimene kord kui ma rasketes oludes mängin, aga ma rääkisin riietusruumis teiste tennisistidega ja nad ütlesid kõik, et nad pole enne nii raskeid tingimusi kogenud," rääkis Djokovic pressikonverentsil.