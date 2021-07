Prantsusmaa saalijalgpall: reglemendi järgimine on esmatähtis!

Asnières Villeneuve'i resoluutsest üleviimisest teise divisjoni otse teisel päeval pärast meistrivõistluse lõppemist on kuulnud vast kõik saalijalgpalli vastu huvi tundvad fännid. Tõsist konkurentsi Euroopa klubidele pakkuma loodud projekt lõhkes seebimulli kombel. Pariisi klubi juhtkonna poolt tehtud finantsrikkumiste ulatus pole siiani avalikustatud, ent kui uskuda insaidereid, puudutas asi tõsiseid mahhinatsioone palkade maksmisel ning lepingukohustuste mittetäitmist mängijate ja personali ees. Asnières Villeneuve'i juhtkond püüdis vaidlustada klubi teise divisjoni üleviimise seaduslikkust, kuid apellatsioon ei olnud tulemuslik ja esialgne otsus jäeti jõusse. Ainsaks meetilgaks tõrvapotis oli pariislaste jaoks koha säilitamine lähenevas Meistrite liigas. Ehkki arvestades tippmängijate massilist lahkumist klubist on vähetõenäoline, et nad saavad loota edukale etteastele Eurokarikal.

Prantsuse saalijalgpalli ametnike kohtumõistmine ei piirdunud vaid Asnières Villeneuve'iga. Juba pärast seda, kui avaldati uue hooaja projekt, milles oli arvestatud 12 klubiga, sai teatavaks veel kahe klubi üleviimisest madalamasse divisjoni: Chavanoz ja Garges Djibson – nagu ka varem Asnières Villeneuve'i, karistati klubisid finantsrikkumiste eest. Üksikasju ei hakatud liidus taaskord avama, piirduti vaid üldiste fraasidega, andes klubidele ka teada, et neil on õigus edasi kaevata. Sisuliselt oli see õigus vaid tühiseks formaalsuseks, kuna nagu ka pariislaste juhtumi puhul, ei toonud need apellatsioonid süüdlastest klubidele mingit tulemust.