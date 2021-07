Dopinguga patustanud vabavõitleja on pärast pikka võistluskeeldu puuris tagasi

Tegu on Dillashaw esimese matšiga viimase kahe aasta jooksul. Endine UFC kääbuskaalu meistrivöö omanik kandis karistust veredopingu kasutamise eest. Tema vastane Cory Sandhagen on oma kaalukategoorias tõusnud tõsiseks tiitlinõudlejaks. Ta on oma viimasest kümnest matšist võitnud üheksa. Dillashaw kaotas oma viimase võitluse Henry Cejudole.