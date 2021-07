DELFI TOKYOS | Treener Nikolai Novosjolov: pärast poolfinaali kaotust oli raske hetk, miski ei näidanud, et võiksime siit medali saada

Veerand tundi pärast Tokyo olümpiamängude naiste epeevehklemise pronksimatši ajakirjanike ette jõudnud Katrina Lehis ja tema treener Nikolai Novosjolov ei püüdnudki õnneemotsioone tagasi hoida. „Ma ei tundnud sellist rõõmu isegi siis, kui tulin maailmameistriks," tunnistas Novosjolov.

Napilt poolteist tundi varem olid aga Novosjolovi ja Lehise tunded hoopis teised. Poolfinaalis kaotas Lehis rumeenlannale Ana Maria Popescule. "Kui me pärast kaotust oma alasse jõudsime, ei näidanud miski, et võiksime siit medali saada. Vaatasime nõutult teineteisele otsa ja mõtlesime, et kuidas me läheme pronksimatšile," kirjeldas Novosjolov. „See oli tänase päeva kõige raskem olukord. Aga Katrina suutis ennast suurepäraselt kokku võtta. Uskumatu..."

Kas treener kasutas hoolealuse vaimu turgutamiseks mingit erilist nõksu? „Sellele ei saa ma praegu vastata, peame need hetked omavahel läbi arutama. Aga aitasid paar nalja ja väike paus ning asjad hakkasid toimima," tõdes Novosjolov.

Pronksimatš Venemaa esindaja Aizanat Murtazajeviga kulges Lehise dikteerimisel. Keeruline hetk oli vaid teise kolmandiku alguses. Vastane tegi kolm torget järjest ja pääses 4:3 juhtima. Lehisel oli vastukäik olemas. Ta tegi ise kiiresti kolm torget, pääses ette ning ei andnud edu enam käest.

„Katrina kontrollis matši suurepäraselt. Mõnikord pead matši sisse elama, võid saada sisse mõned torked, kuid see on selleks, et vehelda ennast lahti ja minna edasi. Korraks oli ebamugav olukord, aga midagi hullu ei olnud," hindas Novosjolov murdehetke.

Novosjolovil on sportlasena tohutult kogemusi. Ta on kahekordne maailmameister, kuid olümpialt jäid medalid võtmata. Treenerina suutis ta aga Lehist läbi pika päeva rahulikult juhtida.