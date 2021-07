DELFI TOKYOS | Kregor Zirk alustas elu esimest olümpiat uue Eesti rekordiga: olen väga rahul, see mu eesmärk oligi

Viie eelujumise peale andis see aeg Zirgile 15. koha. Finaali kaheksa parema sekka pääses viimasena tuneeslane Ahmed Hafnaoui ajaga 3.45,68.

"Olen väga rahul. Rekord on rekord - see mu eesmärk siin esimesel alal oligi, et võimalikult hea ja korralik tulemus alla saada," rõõmustas Zirk hiljem Delfiga vesteldes. "Alati saab mingeid asju paremini teha, aga üldpilti vaadates väga hea."

Zirk tegi konkurentidega võrreldes tugeva tõusu just distantsi teisel poolel. Tema lõikude ajad 50 meetri kaupa: 26,49 - 28,53 - 29,08 - 28,92 - 29,11 - 28,73 - 28,82 - 27,37. 250 meetri peal hoidis ta veel oma eelujumises kuuendat positsiooni, 300 m peal oli viies, 350 m pöördel neljas ning lõpuks kolmas.

"Üritasin seda teha, mida ma kogu aeg teen. Olen tavaliselt rahulik alustaja ning teen distantsi teise poole tugevamalt. Üritasin alguses teistega kaasa minna ja nende puusas istuda, poole peal tempot tõsta ja viimased 100 meetrit täiega panna. Nii ka läks," rääkis Zirk.

"Nägin, et kõrval ujujad alustasid üpris kiirelt. Alati on hea kellegagi koos kaasa minna, mitte maha jääda. Vaimselt on lihtsam ujuda, kui keegi kõrval on."

Mida siis ikkagi veel parandada annaks? "Tehniliselt oli üpris okei. Pöörded on mul alati aeglased olnud - neid saab lõpmatuseni paremaks treenida. Taktikaliselt oleks võinud natuke ühtlasemalt ujuda. Viimased 50 meetrit oli teistest vaheaegadest päris palju kiirem - see on midagi, mille kallal saab töötada. 400 ei ole päris minu põhiala, peab õppima seda ala ujuma."

Lehise medalivõit teeb kõigil tuju heaks

Zirk tuleb uuesti olümpiabasseini juba homme 200 meetri vabaltujumises (viies eelujumine kell 13.30). Samuti teeb homme oma debüüdi 14-aastane Eneli Jefimova naiste 100 meetri rinnuliujumises (viies eelujumine kell 13.45).

"Homne salasoov on selline, et teeks enda asjad ära ja siis vaatab, mis tuleb. Keskendun ainult protsessidele ja nendele asjadele, mida pean tehniliselt ja taktikaliselt ära tegema. Muule ei mõtle," lausus Zirk.